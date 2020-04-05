التفتيش القضائي يوجه نيابات الأسرة بتعليمات جديدة للولاية على المال العام

أرسل قطاع التفتيش القضائي تعليمات لنيابات الأسرة خاصة بالولاية على المال جاء فيها إزاء الدور الهام الذي عهد به المشرع للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال بتوليها رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقضيها والغائبيين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون وما اناطه به المشرع بنيابات شئون الأسرة باختصاصات عديدة منها التصريح للنائب عن عديمي الأهلية أو ناقصيها أو عن الغائب بالصرف المباشر من الأموال السائلة لأي من هؤلاء - دون الرجوع للمحكمة - بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زیادته إلى ثلاثة آلاف جنيها بقرار من المحامي العام المختص لمرة واحدة كل ستة أشهر وفق المادة 47 من القانون لسنة 2000

وأضاف القرار أن النيابة قد دأبت على تفعيل نص تلك المادة وتفسيرها تفسيرًا موسعًا بما يحقق مصلحة المعني بالحماية خاصة بعد مرور فتره زمنيه كبيره على صدورها "عقدين من الزمان" انخفضت فيها القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار.