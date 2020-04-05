AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قرار سعودي جديد بشأن المتعمرين والغرامات المالية على المتأخرين

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:08 م
المعتمرين
المعتمرين
Advertisements
عبدالله قدري

بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم (الأحد) إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، الذين صدرت الأوامر بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظامًا المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين «بصمة مرحل»، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة و وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فايروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار سعودي جديد يخص المعتمرين تعرف عليه

السلطات السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد تأشيرات الزيارة

خبر سار للمصريين العالقين بالسعودية عبر منصتي أبشر ومقيم

المهلة تنتهي السبت.. السعودية تحذر المعتمرين المتأخرين

أخبار السعودية اليوم.. تحذير المعتمرين المتأخرين.. منع التجول في الرياض ومكة والمدينة.. السماح لوافد بمغادرة المملكة

نداء سعودي جديد للمعتمرين.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

ولا حالة اشتباه.. 17 دولة خالية من فيروس كورونا حول العالم.. منها دولة عربية

مشروع بحثي لجامعة الفيوم ينقذ البشرية من طوفان كورونا

مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون مع الزمالك

مفاجأة في عقد وليد سليمان

شبيهة حنان سليمان في مسلسل La casa de papel.. صور

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة بشأن الشكاوى التقنية من امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وحذاء غريب .. كارمن سليمان تفاجئ جمهورها من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بعد تأجيل طرحه.. شاهد تسريب صور من فيلم Black widow

بنطلون ليجن وحذاء بكعب .. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة