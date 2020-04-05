قرار سعودي جديد بشأن المتعمرين والغرامات المالية على المتأخرين





بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم (الأحد) إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، الذين صدرت الأوامر بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظامًا المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين «بصمة مرحل»، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.





وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة و وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فايروس كورونا المستجد.



