ريم البارودي وريهام سعيد من الصداقة للعداوة.. تراشق لفظي واتهامات بالخيانة.. ودخول أحمد سعد على الخط

- تسريب تسجيل صوتي لريم البارودي وهي تسب ريهام سعيد

- ريهام سعيد ترد على ريم البارودي: "فوضت أمري إليك يا رب"









انهارت الصداقة الوطيدة التي جمعت بين الفنانة ريم البارودي والإعلامية ريهام سعيد لسنوات طويلة، ووصلت إلى حد التراشق اللفظي بينهما، رغم أن علاقة اتحاد واحدة جمعتهما ضد عدد من الفنانين بحكم علاقتهما القوية.





وبدأ الخلاف عندما قامت ريهام سعيد، بمنح علامات إعجاب "لايك" على صور أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، رغم خلافاته مع صديقتها ريم البارودي، وهو ما اعتبرته تصرفًا غير مقبول.





وجاء ذلك التصرف من ريهام سعيد بعدما كانت اكبر داعمة لريم البارودي في أزمتها مع احمد سعد وزوجته السابقة سمية الخشاب، بعدما حلت ريم ضيفة على برنامج ريهام سعيد "صبايا الخير" وكشفت عن تفاصيل علاقتها بأحمد سعد واتهمت سمية الخشاب آنذاك بخطف زوجها منها.





قالت ريم البارودي، من خلال التسجيلات "انا برقبة وضفر ريهام سعيد .. بتقارن مين بمين يا اهبل .. كده هعتبرك اهبل بالنسبالي .. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها .. ولا اي حاجة وانا راضية كده .. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".





وتابعت قائلة :"ونبي ابعتلها الفويسات، وحياة مرض امك عندك .. بتدافع عن مين يا حبيبي .. مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. عيب اما تقول عذر اقبح من ذنب .. انا بعمل فورورد للأخبار مش محتاجة انك تقولي الكلمتين دول".





بينما قامت ريهام سعيد، بكتابة ستوري لديها عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام"، قائلة من خلالها :"فيه شخص اسمه خالد حاول يصالحني وعشان انا قولت خيركم من بدأ بالسلام والصلح صالحته لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شغالين في اي حته بقيت انا شغلتهم .. استغفر الله العظيم".





ثم نشرت ريهام سعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تضمن اول رد 1 لها على ازمتها مع الفنانة ريم البارودى.





وجاء تعليق ريهام سعيد كالتالى : "العيش والملح بعد نشرها صورة مع ريم البارودى وهما يتناولان سويا الطعام.





ثم حذفت ريهام سعيد الصورة التى نشرتها مع الفنانة ريم البارودى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والتى علقت عليها قائلة : "العيش والملح".





ونشرت ريهام صورة جديدة لنفسها وعلقت عليها قائلة :"من تمام المروءة ان تنسي الحق لك و تذكر الحق عليك و تستكبر الإساءة منك و تستصغرها من غيرك" وذلك فى رسالة توجهها الى الفنانة ريم البارودى بطريقة غير مباشرة.





ثم نشرت ريهام سعيد فيديو ترد فيه على ريم البارودي بشكل مباشر قالت فيه :" انتي بتقولي اني ربنا اخد مني كل حاجة بس انا عندي كل حاجة انا عندي الصحة والستر والعيلة والولاد و الزوج وبمشي وبتنفس".





وكتبت معلقة على الفيديو: "شكرا ريم البارودي .. فوضت امري إليك يا رب".



