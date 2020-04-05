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أخبار البلد

محمد بن راشد يصدر مجموعة من القرارات والتسهيلات

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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منار نور
‏أعلن الشيخ محمد بن راشد ولي عهد أبو ظبي عددا من القرارات الهامة اليوم في اجتماعه مع مجلس الوزراء.

وغرد الشيخ محمد بن راشد، من خلال حسابه الشخصي تويتر عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد ، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام ، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة ، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

وتابع : "كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية .. واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية.. واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها ، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية ". 

وأضاف : " تتحرك دولة الامارات اليوم كفريق واحد ... وتتعاون كأسرة واحدة .. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم ... نحمد الله على هذه الروح الطيبة .. ونحمد الله على هذا البلد الآمن ... ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف ".
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