الإسكان تطرح 60 ألف شقة لمحدودى الدخل.. تعرف على التفاصيل

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن عدم تأجيل أى طرح لتنفيذ الوحدات الجديدة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وفقا للمخططات السابقة.





وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن سبب عدم تأجيل الطرح على المقاولين، هو ارتباط الصندوق بحاجزين للوحدات السكنية بالفعل ينتظروا استلام وحداتهم والدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ملتزمة بتسليمهم وحداتهم فى الموعد المحدد.





وتابعت، أن الصندوق سيطرح 60 ألف وحدة سكنية للتنفيذ، بدأ بالفعل بنسبة منها، وسيتم طرح الباقى على المقاولين للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، وتخصص هذه الوحدات لحاجزى الإعلان العاشر للمشروع، الذين تقدموا للصندوق نهاية 2018، ومقرر أن يتسلموا وحداتهم خلال 30 شهر مر منها 15 شهر بالفعل، وعدد الحاجزين يقترب من 200 ألف حاجز تقريبا.



