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اقتصاد

الإسكان تطرح 60 ألف شقة لمحدودى الدخل.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:01 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن عدم تأجيل أى طرح لتنفيذ الوحدات الجديدة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وفقا للمخططات السابقة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن سبب عدم تأجيل الطرح على المقاولين، هو ارتباط الصندوق بحاجزين للوحدات السكنية بالفعل ينتظروا استلام وحداتهم والدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ملتزمة بتسليمهم وحداتهم فى الموعد المحدد.

وتابعت، أن الصندوق سيطرح 60 ألف وحدة سكنية للتنفيذ، بدأ بالفعل بنسبة منها، وسيتم طرح الباقى على المقاولين للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، وتخصص هذه الوحدات لحاجزى الإعلان العاشر للمشروع، الذين تقدموا للصندوق نهاية 2018، ومقرر أن يتسلموا وحداتهم خلال 30 شهر مر منها 15 شهر بالفعل، وعدد الحاجزين يقترب من 200 ألف حاجز تقريبا.

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت 12 إعلان مستقلين لحجز شقق ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" منذ منتصف عام 2014 حتى نهاية 2019، وأكبر عدد من الوحدات تم طرحه ضمن الإعلان الثامن فى العام 2016 وكان لنحو 500 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة، وتقدم له نحو 380 ألف مواطن.
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