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برلمان

"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:45 م
مستقبل وطن بقنا
مستقبل وطن بقنا
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مبادرة "اطمن على نفسك اطمن علي أسرتك"، أعمال التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت العامة والحيوية والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا ومشرف قطاع جنوب قنا بمبادرة " اطمن علي نفسك وعلي أسرتك " بمحافظة قنا أن فرق التعقيم والتطهير واصلت لليوم الثالث علي التوالي عملها في تعقيم وتطهير المناطق العامة والحيوية والميادين العامة حفاظا علي صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار " قدوس " إلي أنه تم تعقيم وتطهير مجمع المواقف بمدينة قنا كأحد أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لاستقباله يوميا الآلاف من المسافرين والمتنقلين بالمحافظة وتطهير وتعقيم مدينة العمال بقنا أحد كتل التجمعات السكنية الكبري بالمحافظة وتعقيم وتطهير عدد من الميادين العامة .

وكان أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، الخميس الماضي، أكبر وأضخم مبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب وأسامة الهواري المنسق العام للمبادرة، ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.

وتضمنت المبادرة إنشاء 120 نقطة مراقبة طبية  مجانية على مستوى المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين في جنوب مصر وتتضمن كل نقطة مراقبة صحية أجهزة  للكشف الحراري وأجهزة لقياس أمراض الضغط والسكر بكافة القرى والجوع ومدن المحافظة  وذلك بالتنسيق مع  مديرية الصحة بقنا وبمشاركة 500 طبيب ومعاونيهم  فضلا عن تشكيل فريق من المتطوعين لأعمال التطهير والتعقيم يضم 2000 متطوع وذلك للقيام بأعمال التطهير بكافة ربوع المحافظة والشوارع والميادين  والقرى والمناطق الخدمية وتوزيع الآلاف من أكياس  المواد الغذائية لأسر العمالة اليومية الغير منتظمة ومحدودي الدخل  لمساندتهم بتوزيع ما يقرب من 50 ألف كيس مواد غذائية في عدد من المناطق بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي .
"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد
"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد
"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد
"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد
"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد
"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد
"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد
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