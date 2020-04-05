"مستقبل وطن" يواصل تطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال لمواجهة كورونا بقنا ..شاهد

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مبادرة "اطمن على نفسك اطمن علي أسرتك"، أعمال التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت العامة والحيوية والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا ومشرف قطاع جنوب قنا بمبادرة " اطمن علي نفسك وعلي أسرتك " بمحافظة قنا أن فرق التعقيم والتطهير واصلت لليوم الثالث علي التوالي عملها في تعقيم وتطهير المناطق العامة والحيوية والميادين العامة حفاظا علي صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار " قدوس " إلي أنه تم تعقيم وتطهير مجمع المواقف بمدينة قنا كأحد أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لاستقباله يوميا الآلاف من المسافرين والمتنقلين بالمحافظة وتطهير وتعقيم مدينة العمال بقنا أحد كتل التجمعات السكنية الكبري بالمحافظة وتعقيم وتطهير عدد من الميادين العامة .





وكان أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، الخميس الماضي، أكبر وأضخم مبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب وأسامة الهواري المنسق العام للمبادرة، ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.



