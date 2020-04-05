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3000 بدلة يوميا .. الهند تصنع ملابس واقية ضد كورونا .. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية  يورو  نيوز مقطع فيديو يوضح تفاصيل صنع الهند لـ بدل واقية ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقأ للتقرير فإن الهند تقوم حاليأ بإنتاج بزات " بدل" واقية محليًا بالنظر إلى ارتفاع الطلب عليها حاليًا من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تفشي وباء كوفيد 19.

وتقوم القوة العاملة في المصنع بإنتاج حوالي 3000 بزة يوميًا للوقاية الصحية ضد تفشى وباء كورونا المستجد التى تتزايد أعداد حالاته بشكل مرعب يوميأ.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصلت في جنوب آسيا إلى 6000 حالة يوم السبت رغم تشديد سلطات بعض المدن القيود المفروضة على الحركة وتحذيرها من إمكانية تمديد فترة العزل العام في محاولة لكبح انتشار الجائحة.

وقال راجيش توب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا التي تضم مومباي المركز المالي للهند مؤخرأ إنه  ”إذا لم يلتزم الناس بالقواعد بجدية واستمر عدد الحالات في الارتفاع، فلن يكون هناك خيار سوى تمديد (فترة) إجراءات العزل العام... يمكن تمديدها في مومباي والمناطق الحضرية في ولاية ماهاراشترا لمدة أسبوعين“.

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال قبل أيام إن الدولة ستقلل تدريجيا إجراءات العزل العام المقررة لمدة ثلاثة أسابيع. والهند هي الأكثر تضررا من المرض في جنوب آسيا إذ بلغ عدد الحالات فيها حوالي 2902، توفى منها 68.
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