3000 بدلة يوميا .. الهند تصنع ملابس واقية ضد كورونا .. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو يوضح تفاصيل صنع الهند لـ بدل واقية ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".





ووفقأ للتقرير فإن الهند تقوم حاليأ بإنتاج بزات " بدل" واقية محليًا بالنظر إلى ارتفاع الطلب عليها حاليًا من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تفشي وباء كوفيد 19.





وتقوم القوة العاملة في المصنع بإنتاج حوالي 3000 بزة يوميًا للوقاية الصحية ضد تفشى وباء كورونا المستجد التى تتزايد أعداد حالاته بشكل مرعب يوميأ.



