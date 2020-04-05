محافظ المنوفية: تحرير 7327 محضرا تموينيا منذ بداية شهر مارس

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تحرير 7327 محضرا تموينيا منذ بداية شهر مارس حتى الآن، لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول؛ حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم شن حملات تموينية خلال الفترة من 1/3/2020 حتى 5/4/2020 على المخابز أسفرت عن تحرير 1004 محاضر نقص وزن و505 غير مطابق للمواصفات و93 عدم تشغيل و92 تجميع دقيق لإعادة البيع بالسوق السوداء و520 عدم نظافة.





كما تم شن حملات على المحال التجارية والأسواق أسفرت عن تحرير 306 محاضر انتهاء صلاحية و376 بيع بأزيد من السعر الرسمي و178 سلع مجهولة المصدر و3186 عدم إعلان عن الأسعار و1067 مخالفة أخرى، بإجمالى 7327 مخالفة خلال تلك الفترة.





وشدد محافظ المنوفية علي استمرار تكثيف الحملات التموينية وبذل المزيد من الجهد والمتابعة مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين.



