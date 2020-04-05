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حوادث

مد أجل الحكم في إعادة محاكمة متهمين بخلية المعصرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:13 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، وذلك للمرافعة، لـ 16 مايو.

ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما شملت الاتهامات منع المتهمين مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
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