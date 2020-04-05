لفتة إنسانية من أندية وادي دجلة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية

في إطار دعم الفئات شديدة الإحتياج للرعاية ، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في مواجهة جائحة فيروس كورونا، أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن المساهمة بمخزون الطعام في جميع الأندية بمحافظات مصر، والذي يقدر بنحو 5000 كيلو من اللحوم والخضراوات.









بحيث يوزع نصفه والبالغ 2500 كيلو من اللحوم والخضراوات، على أكبر عدد من العمالة اليومية والعمالة الغير منتظمة في مختلف المناطق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لدعم عائلاتهم والتخفيف عنهم في الوضع الحالي لسوق العمالة الغير منتظمة، الذي أثر بشكل كبير على أحوال معيشتهم بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وبقاء العديد منهم في المنزل.







كما وجهت مجموعة أندية وادي دجلة النصف الآخر من مخزون الطعام المقدر ب 2500 كيلو من اللحوم والخضراوات إلى مؤسسة فيس الخاصة بحماية أطفال الشوارع، والذي سيصرف على وجه التحديد في أربعة ملاجئ مندرجين تحت رعاية وإدارة المؤسسة، للمساهمة في دعم واستمرارية عمل تلك الملاجئ والبقاء عليها مفتوحة لتقديم مختلف الخدمات لأطفال الشوارع.



