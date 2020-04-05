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برلمان

أبطال بلدنا.. أغنية جديدة من مستقبل وطن لدعم جهود الأطباء والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة كورونا ..فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:14 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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أهدى حزب مستقبل وطن، أغنية جديدة، تحت بعنوان "أبطال بلدنا"، للأطباء الذين يبذلون جهودا مضنية في التصدي لفيروس كورونا ولرجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة على ما يقدمونه لمصر من تضحيات.

وجاءت أغنية "أبطال بلدنا"، من غناء الفنان محمد عدوية، والفنانة جنات والتي تذاع في شكل الفيديو كليب على العديد من القنوات المصرية.

وتأتي كلمات الأغنية تقديرا من حزب "مستقبل وطن"، لتفاني جيش مصر الأبيض، والشرطة المصرية فى حماية المصريين، والحفاظ على الصحة العامة، وتقديم كل سبل الوقاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

ويواصل حزب مستقبل وطن جهوده المجتمعية والوطنية في مجابهة انتشار فيروس كورونا، حيث يقوم الحزب بدور كبير على كافة الأصعدة، سواء من خلال حملات التعقيم والتطهير، والتي تعتبر الأكبر على مستوى الجمهورية، أو من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجا.
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