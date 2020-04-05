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حوادث

تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان في قضية «الحزام الأخضر»

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:09 م
ابراهيم سليمان
ابراهيم سليمان
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أ ش أ
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وآخرين لجلسة الأول من يونيو القادم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت في أواخر مايو 2013، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية بعد ما كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.

وتضم لائحة المتهمين إلى جانب إبراهيم سليمان وسمير عبد القوي، كلا من: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم - رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.

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