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اقتصاد

السعودية تودع 446 مليون ريال لإعانة الباحثين عن عمل

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:15 م
ريال سعودي
ريال سعودي
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وكالات
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" اليوم 445.9 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مارس 2020.


وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 156,449 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 137,893 مستفيدًا ومستفيدةً.


وبين أن عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل لشهر مارس، بلغ 6,770 مستفيدًا ومستفيدةً منهم 4,136 إناث و2,634 ذكور.


ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.


ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
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