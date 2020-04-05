مفاجأة مدوية: أمريكا ستقطع المساعدات عن هذه الدولة.. 3 مصادر سربت الخبر

وفقا لثلاثة مصادر أمريكية فإن خفضا متوقعًا للمساعدات الأمريكية لأفغانستان بقيمة مليار دولار، سيحدث ربما خلال أيام، وفق ما ذكرت رويترز.





وسيكون الخفض من المساعدات الموضوعة لقوات الأمن الأفغانية، في خطوة قال خبراء إنها ستضعف قدرة كابول على محاربة طالبان ونفوذها للتفاوض من أجل السلام.





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تخفيض قد يحدث في 23 مارس، وهدد بتقليص مبلغ من المال أيضًا العام المقبل لإجبار الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله على إنهاء الخلاف بينهما، والذي ساعد على وقف جهود صنع السلام بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان.





بعد ما يقرب من 20 عامًا من قتال طالبان ، تبحث الولايات المتحدة عن طريقة لتخليص نفسها وتحقيق السلام بين الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والجماعة المسلحة ، التي تسيطر على أكثر من 40٪ من الأراضي الأفغانية.





ورفض بومبيو ومسؤولون أمريكيون آخرون الكشف علنا ​عن الكيفية التي سيتم بها الخفض. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على خططها.





وقال اثنان من مساعدي نواب الكونجرس الأمريكي ، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر ، إن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا الكونجرس أن مليار دولار ستكون خصمًا من صندوق بقيمة 4.2 مليار دولار تابع لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يؤمن حوالي ثلاثة أرباع الميزانية السنوية لقوات الأمن الأفغانية.





قال أحد المساعدين: "إن فكرة قطع تمويل قوات الأمن تتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" ، بحجة أن الأموال ضرورية للحفاظ على قدرة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة على محاربة طالبان مع الحفاظ على قوتها التفاوضية في محادثات السلام.





يدفع معظم الصندوق الرواتب والأغذية والوقود والمعدات والبنية التحتية لدعم القوات الأفغانية والشرطة الوطنية.





خصص الكونجرس ما لا يقل عن 86.4 مليار دولار للمساعدة الأمنية الأفغانية بين السنوات المالية 2002 و 2019 ، وفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس في 11 مارس.





وقال المصدر الثالث ، وهو مسؤول عسكري أمريكي سابق طلب عدم ذكر اسمه: "هذا هو الصندوق الوحيد الكبير بما يكفي لدعم خفض مليار دولار".







