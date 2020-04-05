نجوم كرة القدم يتفاعلون مع الموسم الرابع من مسلسل LA CASA DE PAPEL

أطلقت شبكة نيتفلكس "Netflix" صباح أمس الأول، الجمعة، الجزء الرابع من المسلسل الإسباني المشهور "La Casa De Papel" ليصبح حديث العالم بعد ساعات من نزوله.





"La Casa De Papel"، هو مسلسل إسباني، تدور قصته حول شخصية تدعى البروفيسور، يقوم بتجميع مجموعة من المجرمين ويختار لكل منهم اسم مدينة، وذلك من أجل سرقات كبرى، وتصادفهم مجموعة من الأحداث أثناء قيامهم بتلك السرقة، وهو من أشهر المسلسلات على مستوى العالم.





وتفاعل نجوم الكرة العالمية مع المسلسل الشهير، حيث نشر النجم البرازيلي نيمار جناح نادي باريس سان جيرمان فيديو له وهو يحادث البروفيسور، ليظهر في آخر الفيديو مرتديًا بدلة وقناع "دالي" الشهير.





أما الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، فتفاعل هو الآخر مع المسلسل الشهير، ناشرًا صورته ببدلة العصابة الحمراء، وأعطى نفسه اسم مدينة إشبيلية حيث كان يلعب لفريقها قبل انضمامه لنادي برشلونة.





ماركوس أسينسيو نجم ريال مدريد تفاعل أيضًا مع المسلسل الإسباني، بنشر صورته ببدلة العصابة، وأعطى نفسه اسم مدينة مايوركا حيث كان يلعب لفريق ريال مايوركا قبل الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد.