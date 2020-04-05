مباحث ميت سلسيل تضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ميت سلسيل بالدقهلية من ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل بالمدينة.









تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من وجود عدد من الأشخاص يقومون بالتنقيب داخل منزل بشارع البحر الصغير بالمدينة.









وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تم ضبط المتهمين وهم سعد . ع . ال 40 عاما مبلط صاحب المنزل و حسين . ح . ال 37 عاما مقاول ومقيم كفر الكردى و جمال . م . و 50 عاما عامل مبلط ومقيم ميت سلسيل و محمد . م . ع 37 عاما حلوانى ومقيم الاتحاد و الخطيب. ع . ال 39 عاما عامل ومقيم ميت سلسيل و محم . س . ع 18 عاما عامل ومقيم ميت سلسيل وذلك لقيامهم بالحفر والتنقيب داخل منزل الأول .









كما تم ضبط أدوات التنقيب وأدوات الحفر وتم تعيين الحراسة اللازمة على مكان الواقعة وجار العرض على النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 542 إدارى المركز وجار إخطار النيابة .