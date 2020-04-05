نظف ردياتير سيارتك بنفسك ودون اللجوء لفني

ياتير .

كثيرا ما نحتاج لفعل أشياء في سياراتنا ولا نجد وقتا للذهاب إلى الفنيين، بينما البعض الاخر لا يفضل ان يتكبد كثيرا من الاموال. كما أنه في كل الأحوال يجب عليك الالمام بكل اجزاء السيارة تحسبا لحدوث اي ظرف طارئ.. وفي هذا السياق نعرض كيفية تغيير سائل التبريد الخاص بالمحرك وتنضيف الرد







قبل البدء في اي خطوة يجب ان تتأكد من انخفاض درجة حرارة المحرك لتتجنب الاصابة بالحروق الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة المحرك ومن ثم ارتفاع درجة حرارة سائل التبريد.









- خطوات تنظيف ردياتير السيارة :







1- قم بنزع صمام خرطوم التبريد لتصريف المياه داخل الردياتير واتركها حتي اخر قطرة







2- قم بغلق الصمام و تثبيت الخراطيم في أماكنها







3- أعد ملء الردياتير بسائل التبريد و قم بتشغيل المحرك 5 دقائق







4- قم بإعادة الخطوة رقم 1 لضمان خروج السائل القديم حتي اخر قطرة.







5- قم بتوصيل خرطوم مياه لضمان وصول المياه الجارية النظيفة لكل اجزاء الردياتير و قم يتصفيتها مجددا .







6- بعد اتمام التصفية وتركيب الخراطيم والصمامات قم بتزويد الردياتير بسائل التبريد الجديد .



7- قم بتشغيل المحرك و تأكد من عدم وجود تسريب في اي خرطوم

8- راقب مؤشر درجة الحرارة داخل السيارة وانتظر تشغيل مراوح التبريد للتأكد من عملها وفصلها في الاوقات الطبيعية لضمان اتمام العملية بنجاح.