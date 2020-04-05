تعليم المنيا: استمرار تسليم شرائح التابلت من المدارس لطلاب أولى ثانوي

تواصل مديرية التربية والتعليم بالمنيا تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس





وأوضحت المديرية الطريقة التي سيقوم بها الطلاب لتفعيل شرائح التابلت التعليمي بعد تسليمها للطلاب من الشركة المصرية للاتصالات بالمدارس، للحد من التكدس على السنترالات منعًا لتفشى عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد كالاتي:





1ــ الخطوة الاولى :

يحتاج ولى أمر الطالب للاتصال بخدمة عملاء المصرية للاتصالات 111 أو 19777 بعد وضع الشريحة مباشرة فى التابلت ومراجعة البيانات مع موظف خدمة العملاء ومن ثم تفعيل الشريحة.





2ــ الخطوة الثانية :

تتطلب الدخول على الموقع الالكترونى المصرية للاتصالات اونلاين من خلال لينك ( hhttps://my.te.eg/#/home/lineactivation) وادخال رقم الشريحة المدون أسفل عبوة الخط، ثم الرقم القومى لصاحب الشريحة، وللتأكد من صحة البيانات تطلب الشركة اسم والد ام الطالب أو الطالبة ثم يفعل بعد ذلك الخط المباشرة.





من جانبه قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا انه تم تجهيز 9 مدارس بجميع المراكز لتسليم تلك الشرائح لطلاب المرحلة الثانوية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى.





وناشد المحافظ، أولياء الأمور الذين لم يحصلوا على الشريحة حتى الان التوجه للمدارس الخاصة بتوزيع تلك الشرائح لمنع أي تجمعات مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





يذكر أنه تم تسليم 24 ألف 825 شريحة للطلاب من اجمالي 26 ألف 672، وسيتم تسليم باقي الشرائح وفقا لخطة التوزيع المحددة، بانتظام دون أي تزاحم نظرا لتقسيم الطلاب واولياء الأمور بجميع المراكز