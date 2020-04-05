AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم المنيا: استمرار تسليم شرائح التابلت من المدارس لطلاب أولى ثانوي

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:38 م
جانب من عملية تسليم
جانب من عملية تسليم شرائح التابلت
Advertisements
ايمن رياض
تواصل مديرية التربية والتعليم بالمنيا تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس 

وأوضحت المديرية الطريقة التي سيقوم بها الطلاب لتفعيل شرائح التابلت التعليمي بعد تسليمها للطلاب من الشركة المصرية للاتصالات بالمدارس، للحد من التكدس على السنترالات منعًا لتفشى عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد كالاتي:

1ــ الخطوة الاولى :
يحتاج ولى أمر الطالب للاتصال بخدمة عملاء المصرية للاتصالات 111 أو 19777 بعد وضع الشريحة مباشرة فى التابلت ومراجعة البيانات مع موظف خدمة العملاء ومن ثم تفعيل الشريحة.

2ــ الخطوة الثانية :
تتطلب الدخول على الموقع الالكترونى المصرية للاتصالات اونلاين من خلال لينك ( hhttps://my.te.eg/#/home/lineactivation)  وادخال رقم الشريحة المدون أسفل عبوة الخط، ثم الرقم القومى لصاحب الشريحة، وللتأكد من صحة البيانات تطلب الشركة اسم والد ام الطالب أو الطالبة ثم يفعل بعد ذلك الخط المباشرة.

من جانبه قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا انه تم تجهيز 9 مدارس بجميع المراكز لتسليم تلك الشرائح لطلاب المرحلة الثانوية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور الذين لم يحصلوا على الشريحة حتى الان التوجه للمدارس الخاصة بتوزيع تلك الشرائح لمنع أي تجمعات مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

يذكر أنه تم تسليم 24 ألف 825 شريحة للطلاب من اجمالي 26 ألف 672، وسيتم تسليم باقي الشرائح وفقا لخطة التوزيع المحددة، بانتظام دون أي تزاحم نظرا لتقسيم الطلاب واولياء الأمور بجميع المراكز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب أولى ثانوي .. 10 خطوات لتفعيل شريحة التابلت بعد استلامها

في اليوم الأخير.. انتظام عمليات تسليم شرائح النت لطلاب أولى ثانوي بالبحيرة

محافظ بورسعيد يتابع إجراءات توزيع شرائح التابلت المدرسي

تعليم البحيرة: صرف شريحة التابلت لطلاب الثانوي من 18 مدرسة

تعرف على أسماء مدارس تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية في الشرقية

تسليم ٩٠٪ من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى في بورسعيد

ترشيحاتنا

بعد أن قضت على أحلامه .. شاب إسبانى حارب كورونا بهذه الحيلة |شاهد

أنيقة كالمعتاد.. يسرا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها مستوحاة من التسعينيات ..شاهد

حبس طالبة الشرقية المتهمة بقتل شقيقتها الطفلة

بعد تصريحات إبراهيم سعيد القاسية.. محمد فاروق يعلق على رد وليد سليمان

وفاة حارس مرمى منتخب سوريا السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

ولا حالة اشتباه.. 17 دولة خالية من فيروس كورونا حول العالم.. منها دولة عربية

AdvertisementS

بعد إكرامى وفتحي.. بيراميدز يقترب من خطف مفاجأة الأهلي

مفاجأة مرعبة من الصين.. عمر الوباء القاتل أكبر مما نظن.. وهذه هي الخدعة الكبرى

مدبولي يلتقي وزيري الداخلية والتنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة ومديري الأمن

مقبلون على كارثة.. اكتشاف سلالتين لـ فيروس كورونا

رضا عبد العال يعلن أولى صفقات الأهلي فى الميركاتو الصيفي

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة بشأن الشكاوى التقنية من امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

وفقا لقانون الطوارئ .. رئيس الوزراء : تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية

تبرعات كورونا.. محمد رمضان يحرج نجوم الفن

ولا حالة اشتباه.. 17 دولة خالية من فيروس كورونا حول العالم.. منها دولة عربية

سيدة خمسينية تضرب ممرضة وتبصق في وجه الأمن خلال مشاجرة بمستشفى .. وهذا جزاؤها

بيبطل كورة.. مجدي عبد الغني يفتح النار على الأهلي بسبب وليد سليمان.. فيديو

الوزراء: إصدار 25 قرارا للمساهمة في الرعايات والحضانات والحوادث وتحمل نفقات علاج متوفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحات إبراهيم سعيد القاسية.. محمد فاروق يعلق على رد وليد سليمان

أنيقة كالمعتاد.. يسرا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها مستوحاة من التسعينيات ..شاهد

قصة حب أنجلينا جولي لأفريقيا.. كيف خطفت القارة السمراء قلب النجمة العالمية