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محافظات

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:37 م
تعقيم وتطهير حي مناخ
تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية
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كتب محمد الغزاوى
شنت فرق التعقيم والتطهير حملة مكثفة لتطهير حي المناخ بمحافظة بورسعيد للمرة الثانية ، وذلك تحت قيادة المهندس أسامة رخا مستشار محافظة بورسعيد لأعمال التعقيم والتطهير وبناء علي تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وتوجيهات المستشار الفني للمحافظة اللواء محمد عامر.

أشرف علي الحملة كلا من المهندس أسامة رخا مستشار محافظة بورسعيد لأعمال التعقيم والتطهير، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ .
ونرصد من خلال ١٠ صورة أعمال التطهير والتعقيم والتي شملت جميع أرجاء الحي كمنطقة 2 تعمير، والمنطقة الثالثة ، وقشلاق السواحل ، وشارع البلدية  والورشة، وشارع الشهيد مختار وسعد زغلول، وتضمنت الحملة تعقيم الشوارع بالكامل والمباني الهامة ، وواجهات الكافيهات والكافتيريات ، بجانب تعقيم مداخل كافة العقارات السكنية والأبراج وغيرها .

وقال المهندس أسامة رخا مستشار المحافظة لأعمال التطهير والتعقيم أنه بالفعل تم تعقيم حي المناخ ، والعرب ، والشرق ، والضواحي ، والزهور للمرة الثانية ، وجاري إستكمال أعمال التعقيم ايضا في بعض المناطق ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بالمحافظة .

كما أوضح " رخا " أن وحدة ناقلات الأمراض بالصحة تباشر وفريق التطهير المكثف مهامها أيضا ، للقضاء على أي احتمالية اشتباه بوجود الفيروس بالأماكن جميعها، وتواصل عمليات التطهير على قدمٍ وساق وعلى استعداد تام لتلقي أي شكاوى من المواطنين بالتوجه السريع التطهير.

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور
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