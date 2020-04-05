للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير حي مناخ في بورسعيد للمرة الثانية.. صور

شنت فرق التعقيم والتطهير حملة مكثفة لتطهير حي المناخ بمحافظة بورسعيد للمرة الثانية ، وذلك تحت قيادة المهندس أسامة رخا مستشار محافظة بورسعيد لأعمال التعقيم والتطهير وبناء علي تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وتوجيهات المستشار الفني للمحافظة اللواء محمد عامر .





أشرف علي الحملة كلا من المهندس أسامة رخا مستشار محافظة بورسعيد لأعمال التعقيم والتطهير، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ .

ونرصد من خلال ١٠ صورة أعمال التطهير والتعقيم والتي شملت جميع أرجاء الحي كمنطقة 2 تعمير، والمنطقة الثالثة ، وقشلاق السواحل ، وشارع البلدية والورشة، وشارع الشهيد مختار وسعد زغلول، وتضمنت الحملة تعقيم الشوارع بالكامل والمباني الهامة ، وواجهات الكافيهات والكافتيريات ، بجانب تعقيم مداخل كافة العقارات السكنية والأبراج وغيرها .





وقال المهندس أسامة رخا مستشار المحافظة لأعمال التطهير والتعقيم أنه بالفعل تم تعقيم حي المناخ ، والعرب ، والشرق ، والضواحي ، والزهور للمرة الثانية ، وجاري إستكمال أعمال التعقيم ايضا في بعض المناطق ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بالمحافظة .





كما أوضح " رخا " أن وحدة ناقلات الأمراض بالصحة تباشر وفريق التطهير المكثف مهامها أيضا ، للقضاء على أي احتمالية اشتباه بوجود الفيروس بالأماكن جميعها، وتواصل عمليات التطهير على قدمٍ وساق وعلى استعداد تام لتلقي أي شكاوى من المواطنين بالتوجه السريع التطهير.