ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة .





بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 8 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .





وأضاف البيان،أن حركة الصادر من البضائع العامة ،شملت 4050 طن مولاس و 12660 طن يوريا و 1922 طن كلوريد معبأ و 8950 طن رمل و 2500 طن فوسفات .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7520 طن خشب زان و 12970 طن قمح و 22070 طن ذرة .‎



وأشار البيان ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 306 حاوية مكافئة منها 122 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 3384 طن تشمل فواكة ( برتقال ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل وخس ) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والأمارات و تركيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا و روسيا .



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 232 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1248 حاوية مكافئة . ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176678 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142590 طنا .



وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2707 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا ، في حين غادر عدد 743 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40397 من البضائع العامة منها عدد 60 سيارة نقل محملة بـ 2730 طن قمح .