للقضاء على الزحام.. استراتيجية عمل بين الصحة والشباب والرياضة في سيناء

أكدت الدكتوره انتصار سري ، مدير عام ادارة الرعاية الأساسية والتربية السكانية بشمال سيناء ، أن هناك استراتيجية عمل جديدة يتم مناقشتها في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة والشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .





مشيرة، الي ان الهدف هو تخفيف حدة الزحام بالمراكز الحضارية ومنافذ تقديم الخدمة الصحية ، وخصوصا للأطفال حديثي الولادة من تطعيمات إجبارية ورعاية أساسية ورعاية امومة وطفولة، وأكدت على أن المرحلة الحالية من أهم المراحل الوقائية للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.