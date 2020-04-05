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محافظات

للقضاء على الزحام.. استراتيجية عمل بين الصحة والشباب والرياضة في سيناء

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:38 م
استراتيجية عمل بين
استراتيجية عمل بين الصحة والشباب والرياضة في سيناء
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احمد صالح
أكدت الدكتوره انتصار سري ، مدير عام ادارة الرعاية الأساسية والتربية السكانية بشمال سيناء ،  أن هناك استراتيجية عمل جديدة يتم مناقشتها في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة والشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

مشيرة، الي ان الهدف هو تخفيف حدة الزحام بالمراكز الحضارية ومنافذ تقديم الخدمة الصحية ، وخصوصا للأطفال حديثي الولادة من تطعيمات إجبارية ورعاية أساسية ورعاية امومة وطفولة، وأكدت على أن المرحلة الحالية من أهم المراحل الوقائية للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.
ومن جانبه اكد وكيل وزارة الشباب والرياضة إيهاب حسن ، دعمه الكامل للقطاع الصحي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد واشاد بالدور الحيوي لمديرية الصحة بشمال سيناء في تنفيذ الاجراءات الاحترازيةللوقاية من الفيروس .

ولفتت الدكتورة ايناس كمال، مدير ادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بشمال سيناء، الي اهمية الحفاظ على النظافة الشخصية وغسيل الأيدي بصورة مستمرة واستخدام المناديل الورقية اثناء العطس والسعال ،وعدم لمس العين والأنف والفم باليد وغير ذلك من طرق نقل العدوى نتيجة السلوكيات الصحية الخاطئة . 

وقال فتحي عثمان ، مدير مكتب التثقيف والاعلام الصحي ، الي ضرورة تجنب الزحام في الوقاية من الفيروس ، و ان التهوية الجيدة وشرب الماء بكميات كافية واخذ قسط من الراحة من أهم طرق الوقاية من العدوي .

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