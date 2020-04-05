رسالة مصورة من وزير السياحة والآثار لـ شعوب العالم

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على توجيه رسالة مصورة إلى المصريين وشعوب العالم، داعيا إياهم إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم والحفاظ على صحتهم وصحة وسلامة أهلهم وأحبائهم والالتزام أيضا بشروط الصحة والسلامة والوقاية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، آملا في اجتياز هذه المحنة سريعا والقضاء على فيروس كورونا المستجد.



وأضاف الدكتور خالد العناني، أنه أثناء بقاء الجميع في منازلهم واتباعهم تعليمات الصحة والسلامة، تقوم وزارة السياحة والآثار بأعمال تطهير وتعقيم المواقع والمتاحف الأثرية بشكل دوري، كما تقوم بمراقبة إجراءات تطهير المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها استعدادا لاستقبالها الزائرين والسائحين فور انتهاء الأزمة العالمية وعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها.

كما تمنى وزير السياحة والآثار الشفاء والسلامة والصحة للشعب المصري وجميع شعوب العالم.



