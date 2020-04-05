إلغاء جلسات مجلس الشورى السعودي بسبب كورونا

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بإلغاء جلسات واجتماعات مجلس الشورى، وعقدها عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.









وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "المجلس سيستهل غدًا الاثنين أولى جلساته عبر الشبكة الافتراضية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التي يناقش خلالها عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية".









وأضافت: "ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري, وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته".









وتابعت "واس": "ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية, وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة".



