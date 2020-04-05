11 ألف غرفة.. السعودية تجهز فنادقها للحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الخارج

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال مواطنيها الراغبين فى العودة من الخارج، حيث قامت بتجهيز آلاف الغرف الفندقية لوضعهم تحت الحجر الصحى لفحصهم والاطمئنان على سلامتهم.









وبدأت السعودية، اليوم الأحد، استقبال طلبات مواطنيها بالخارج الراغبين في العودة إلى المملكة، في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ.





وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن ذلك يأتي «إنفاذًا لتوجيهات القيادة، وحرصها على سلامة وصحة المواطنين بالخارج في ظل تفشي جائحة (كورونا) المستجدّ، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين».





وأضافت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للسعودية سيبدأ من اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام، حيث «سيتم التعامل مع طلبات المواطنين والمواطنات في الخارج المسجلة إلكترونيًا، وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة»





وأشارت إلى أن «الأولوية ستكون للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس (كورونا)، وكبار السن، والحوامل»، مبيّنة أنه «سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا»، بالتعاون مع وزارة الصحة





وأوضحت وزارة الخارجية أن «المنصة الإلكترونية تعدّ المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار بشأن الخدمة من خلال الاتصال على مركز آمر (00966112249701)»، متمنية «للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن، وأن يبعد عن السعودية والعالم أجمع شرور هذه الجائحة»









وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن وزارة الخارجية السعودية أعلنت إطلاق المنصة وأنه سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.









وأشارت الوزارة إلى أن، الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.



