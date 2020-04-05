AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

11 ألف غرفة.. السعودية تجهز فنادقها للحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الخارج

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:46 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا
تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال مواطنيها الراغبين فى العودة من الخارج، حيث قامت بتجهيز آلاف الغرف الفندقية لوضعهم تحت الحجر الصحى لفحصهم والاطمئنان على سلامتهم.


وبدأت السعودية، اليوم الأحد، استقبال طلبات مواطنيها بالخارج الراغبين في العودة إلى المملكة، في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن ذلك يأتي «إنفاذًا لتوجيهات القيادة، وحرصها على سلامة وصحة المواطنين بالخارج في ظل تفشي جائحة (كورونا) المستجدّ، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين».

وأضافت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للسعودية سيبدأ من اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام، حيث «سيتم التعامل مع طلبات المواطنين والمواطنات في الخارج المسجلة إلكترونيًا، وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة»

وأشارت إلى أن «الأولوية ستكون للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس (كورونا)، وكبار السن، والحوامل»، مبيّنة أنه «سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا»، بالتعاون مع وزارة الصحة

وأوضحت وزارة الخارجية أن «المنصة الإلكترونية تعدّ المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار بشأن الخدمة من خلال الاتصال على مركز آمر (00966112249701)»، متمنية «للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن، وأن يبعد عن السعودية والعالم أجمع شرور هذه الجائحة»


وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن وزارة الخارجية السعودية أعلنت إطلاق المنصة وأنه سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.


وأشارت الوزارة إلى أن، الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وأوضحت أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يومًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة

الصحة السعودية: المملكة خالية من فيروس كورونا حتى الآن

بسبب كورونا.. السعودية تلزم الأجانب الراغبين في دخول أراضيها باختبار طبي

نداء عاجل من سفارة الرياض في البوسنة والهرسك لـ السعوديين .. تفاصيل

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج

جواز سفر المصريين يصونهم في كل مكان.. مصر السيسي تعيد المواطنين العالقين من جميع أنحاء العالم.. رحلات برية من معبر قسطل الحدودي.. وجوية من السعودية وعمان وبريطانيا والولايات المتحدة

ترشيحاتنا

هي السبب.. روسيا تلقي اللوم على دولة عربية بإصابتها بـ الكورونا

دعمًا للقطاع المدني.. السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا.. صور

خاف من الفضيحة.. أسباب سرقة أردوغان شحنة المواد الطبية من إسبانيا

القافلة تسير .. مروان محسن يستفز منتقدي وليد سليمان نجم الأهلي

الوزراء: إصدار 25 قرارا للمساهمة في الرعايات والحضانات والحوادث وتحمل نفقات علاج متوفين

بعد ارتدائه حمالة صدر.. معلومات وتصريحات صادمة عن حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة

AdvertisementS

بعد إكرامى وفتحي.. بيراميدز يقترب من خطف مفاجأة الأهلي

مفاجأة مرعبة من الصين.. عمر الوباء القاتل أكبر مما نظن.. وهذه هي الخدعة الكبرى

مدبولي يلتقي وزيري الداخلية والتنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة ومديري الأمن

مقبلون على كارثة.. اكتشاف سلالتين لـ فيروس كورونا

رضا عبد العال يعلن أولى صفقات الأهلي فى الميركاتو الصيفي

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة بشأن الشكاوى التقنية من امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

وفقا لقانون الطوارئ .. رئيس الوزراء : تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية

تبرعات كورونا.. محمد رمضان يحرج نجوم الفن

ولا حالة اشتباه.. 17 دولة خالية من فيروس كورونا حول العالم.. منها دولة عربية

رغم كورونا .. الحكومة: مصر الأعلى نموا على مستوى المنطقة وتتساوى الصين والهند

سيدة خمسينية تضرب ممرضة وتبصق في وجه الأمن خلال مشاجرة بمستشفى .. وهذا جزاؤها

بيبطل كورة.. مجدي عبد الغني يفتح النار على الأهلي بسبب وليد سليمان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هذا النوع من الكمامات يحمي من فيروس كورونا ؟

بعد تصريحات إبراهيم سعيد القاسية.. محمد فاروق يعلق على رد وليد سليمان

أنيقة كالمعتاد.. يسرا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها مستوحاة من التسعينيات ..شاهد