سكان شارع حسونة القماش بـ ترسا منيب يستغيثون من انقطاع الماء بشكل مستمر ... شاهد

أرسل القارئ محمد معروف ابراهيم المقيم فى شارع حسونة القماش ترسا منيب، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من انقطاع المياه بشكل مستمر.









وقال فوزي: نعاني نحن سكان شارع حسونة القماش ترسا منيب من انقطاع المياه بشكل مستمر بجانب تغير خواصها من حيث اللون حيث يميل إلى اللون البنى فضلا عن رائحتها الكريهة التى لا تصلح للشرب .









وأضاف محمد فوزي أنه تقدم بشكوى عبر الخط الساخن يطالب فيها بضرورة فحص المياه ولكن لم يتم الاستجابة إلى شكواه .









وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي القرية.









للتواصل مع مقدم الشكوى:010005959529









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