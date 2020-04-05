بشرى سارة من الدقهلية.. تحويل عينة 13 مصابا بـ كورونا إلى السلبية

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أنه أجريت اليوم الأحد تحاليل فيروس كورونا المستجد للدفعة الأولى من المصابين المحتجزين بمستشفى العزل بتمى الأمديد من محافظة دمياط حيث أظهرت التحاليل تحول 13 حالة من إيجابي إلى سلبي بعد خضوعهم للعلاج اللازم.





وأضاف وكيل الوزارة أنهم ما زالوا تحت العلاج لحين التأكد تماما من شفائهم وبعدها سيتقرر خروجهم من المستشفى مشيرا الى انه على الجميع ان يطمئن ان المستشفى تقدم خدمه طبيه عاليه لجميع المرضى وبالمشاركة مع أطباء من جامعة المنصورة وللجميع كل تحيه وتقدير.









وأوضح: أن المستشفى ليس بها اى نقص فى المستلزمات والأدوية ونرحب دائما بالمشاركات المجتمعية المقننة حيث تضم 126 سريرا جاهزا لاستقبال المصابين و25 سرير رعاية مركزة .





وتابع: يوجد كذلك 25 جهازا للتنفس و25 مونيتور وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة كما يوجد بها حالات من محافظات الدقهلية ودمياط والمنوفية والقليوبية.



