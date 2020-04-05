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محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث مع الجمعيات الأهلية دعم الأسر الأكثر فقرًا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:14 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يبحث مع الجمعيات الأهلية دعم الأسر
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منصور ابوالعلمين

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الجادة والفاعلة بمركز الداخلة، لتنسيق الجهود والتكاتف بين الجمعيات والجهات الحكومية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ووجه الزملوط، خلال اللقاء، بعمل مشروعات تساعد على تخفيض نسبة الفقر، لافتا إلى أن المحافظة على استعداد للمساهمة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الجمعيات للأسر الأكثر احتياجا بنسبة 50% من تكلفة حفر البئر والاستصلاح ومنح الأرض بسعر شبه مجاني، وذلك تحت شعار قرية بلا فقر.

كما وجه الزملوط، بضرورة تفعيل دور الجمعيات في توعية المواطنين بخطورة الأزمة التي تمر بها البلاد وطرق الوقاية منها، مع قيامها بحصر فعلي وواقعي للمتضررين من الأزمة وإيجاد طرق لمساعدتهم، وكذلك تنشيط دورها في جمع وتحصيل زكاة الزروع وتوجيه القيمة لعمل مشروعات للأسر الأولي بالرعاية.

ولفت إلى أن المحافظة مستعدة لمنح مساعدات للجمعيات بقدر ما تجمعه من زكاة الزروع من القمح بشرط تحقيق النسبة، مع تشكيل لجنة لوضع ضوابط للصرف في مجال رفع الأسر من مستوى الفقر.

وطالب الزملوط، الجمعيات بإعادة النظر في قيمة إيجار مشروعات الشباب المؤجرة من الجمعيات بحيث يكون الإيجار حسب التكلفة فقط.

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