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محافظات

تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:34 م
رق القوات المسلحة
رق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير
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كتب محمد الغزاوى
سادت حالة من الفرح والارتياح النفسي فى شوارع محافظة بورسعيد، وضواحيها لحظة انتشار فرق القوات المسلحة لتعقيم وتطهير الشوارع والمستشفيات منذ ظهر اليوم الاحد .


وارتسمت البسمة علي وجوه البورسعيدية مرددين هتافات تسلم الايادى تسلم يا جيش بلادى و هتافات الشعب و الجيش و الشرطة ايد واحدة خلال مرور القوات و بدء عملها بالمستشفيات في مشهد أعاد الأذهان للحظة استقبال أهالي الباسلة قوات مصر المسلحة يوم اعلن المعزول وجماعته الإرهابية حظر التجوال بالمدينة الباسلة فهم الأهالي للترحيب بالجيش ولعب الكرة معهم وقت الحظر وكان الخلاص من اي كرب ومحنة علي أرض بورسعيد ارتبط بتميمة ظهور القوات المسلحة .

 
كانت وزيرة الصحة قد طالبت أهالي بورسعيد بضرورة التزام منازلهم لعبور الأزمة عقب ارتفاع نسب الحالات المصابة بالقياس لتعداد السكان وطبيعة المحافظة التي يسهل حصر المرض بها .


وشنت فرق من القوات المسلحة اليوم الأحد ، حملة لتطهير وتعقيم أهم المناطق الحيوية بمحافظة بورسعيد  ، حيث بدأت الحملة منذ صباح باكر وانتشرت في جميع أرجاء المحافظة.


وينشر " صدى البلد " صورا لعمليات التطهير التي شنتها فرق القوات المسلحة في محافظة بورسعيد والتي شملت تعقيم كافة المستشفيات والمنشآت العامة  بالمحافظة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .


جاء ذلك  ضمن  الإجراءات الاحترازية  التي تقوم بها الدولة في إطار تكاتف جميع أجهزتها لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا .
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
تسلم الأيادي .. أهالي بورسعيد يستقبلون فرق القوات المسلحة للتعقيم والتطهير بالهتافات.. صور
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