جامعة بني سويف: صرف العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وإطلاق خدمة لتوصيله

في لفتة إنسانية وحرصا على سلامتهم، قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، استمرار صرف العلاج الشهري وعلاج الامراض المزمنة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والذين لديهم قرار علاج لمدة ٣ أو ٦ شهور ولمن انتهى القرار الخاص بهم بدون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد.





كما وجه رئيس الجامعة بصرف العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين دون الكشف بالمركز الطبي خلال الفترة الحالية منعا للتكدس وذلك ضمن اجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





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وأكد الدكتور منصور أن الجامعة لن تدخر أي جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.





في سياق متصل أعلن رئيس جامعة ، تفعيل خدمة نقل الدواء لمنازل المرضى بناء على صورة الروشتة ورقم البطاقة الخاص بالمريض بدلا من الذهاب للصيدلية، وذلك حرصا على صحتهم واتباعا للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، موضحا وأن الخدمة تقدم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، لخدمة الحالات المرضية التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى الصيدليات منعا للتزاحم.