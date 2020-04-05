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أخبار البلد

رغم ظهور حالات كورونا .. المحامين تستأنف أعمالها بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:19 م
إجتماع مجلس المحامين
إجتماع مجلس المحامين اليوم
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حمادة خطاب
فتحت نقابة المحامين أبوابها من جديد، منذ صباح اليوم ، أمام الأعضاء والمترددين عليها من المحامين، لتستأنف أعمالها مرة أخرى بعد غلق دام لعشرة أيام لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان النقيب الحالى عن ظهور أول حالات كورونا فى مصر .

وحرص رجائي عطية، نقيب المحامين على فتح باب مكتبه بالنقابة، واستقبل العديد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، كما تواجد بغرفة أعضاء المجلس عدد كبير من السادة الأعضاء، الذين حضروا صباحا لمباشرة عملهم في خدمة المحامين، وفق بيان النقابة، وذلك رغم مخاوف الجميع من إنتشار فيروس كورونا .

أعلنت النقابة العامة للمحامين، في بيان لها فتح أبوابها من جديد غدًا و تستأنف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظا على سلامة الأعضاء، وتماشيا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا.

وأضافت النقابة في بيانها:"تباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة ونادي المحامين النهري بالمعادي مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية، وذلك حرصا علي مصلحة الأعضاء." .

وناشدت النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر أنه تم غلق نقابة المحامين في الرابع والعشرين من مارس الماضي، وذلك تضامنا مع سياسات الدولة، وما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.

رغم ظهور حالات كورونا .. المحامين تستأنف أعمالها بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس
رغم ظهور حالات كورونا .. المحامين تستأنف أعمالها بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس
رغم ظهور حالات كورونا .. المحامين تستأنف أعمالها بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس
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