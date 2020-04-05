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البرلمان يكشف أسباب اللجوء لقرار تحويل مخالفات البناء إلى المحكمة العسكرية | فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:21 م
البرلمان
البرلمان
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب؛ انه اثناء الظرف الاستثنائي التي تمر به الدولة المصرية، قام عدد من الجشعين والمستغلين من المقاولين والشروع في البناء المخالف . 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه في الوقت الحالي لا يوجد تراخيص بناء، مشيرا الى انهم يحاولون ان يضعون الدولة المصرية أمام مشكلة .

وأشار حسب الله، أنه سوف يتم تحويل البناء العشوائي إلى النيابة العسكرية، منوها أنه ان الاوان ان يتم تنفيذ القانون فيما يتعلق بالبناء المخالف.

وناشد حسب الله، الوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية إلى كشف المخالفات وتطبيق القانون على المخالفين، وليتم تحويلهم الي النيابة العسكرية؛ محذرا رؤساء الأحياء والوحدات المحلية من عدم تحرير المحاضر للمخالفين. 

وأكد حسب الله، أن الدولة المصرية تتابع كل التفاصيل سواء كبيرة أو صغيرة؛ مرددا: « الرئيس السيسي يعلم ما يحدث بكل حي وقرية مصرية». 
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