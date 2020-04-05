بسبب كارثة كورونا.. إيران تسحب أموالا من الاحتياطي الوطني لدفع الرواتب

قال عضو في البرلمان الإيراني إن الحكومة حصلت على 18 تريليون ريال إيراني (420 مليون دولار تقريبا) من صندوق التنمية الوطنية عشية رأس السنة الإيرانية الجديدة في مارس، بسبب نقص الأموال اللازمة لدفع الرواتب ومكافآت العام الجديد لموظفيها.





وأضاف محمد حسيني أحد مشرفي العمليات الحكومية في البرلمان لوكالة "فارس" الإيرانية، أن إجراء الحكومة غير قانوني، وإنه إذا كان البرلمان ذكيا، فقد يجبر إدارة الرئيس حسن روحاني على إعادة الأموال.





وصندوق التنمية الوطنية، هو عبارة عن مدخرات من صادرات النفط تهدف إلى مساعدة المشاريع طويلة الأجل التي تفيد الأجيال القادمة.





ومع ذلك، لا يمكن لأي سلطة حكومية سحب الأموال من صندوق التنمية الوطنية دون إذن من المرشد الأعلى علي خامنئي.





وهذا يعني أنه لا يمكن لأحد، بما في ذلك البرلمان، الطعن في قرار سحب الأموال لدفع رواتب ومكافآت العام الجديد.





طلب الرئيس روحاني في مارس من المرشد الأعلى الإذن بأخذ مليار دولار من صندوق الدفاع الوطني، لكن لم ترد أنباء عن رد خامنئي.





ودفعت العقوبات الأمريكية على إيران التي شلت صادراتها النفطية الحكومة إلى السحب مرارا وتكرارا من الصندوق، الذي لا يزال المبلغ المتواجد داخله سريا، لكن التقديرات تقول إن الصندوق يحوي ما بين 35 - 70 مليار دولار.



