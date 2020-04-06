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برلمان

برلمانية: لا نية لإلغاء امتحانات التيرم الثاني بالجامعات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:02 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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القسم السياسي
ايدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تدشين مبادرة لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا للتعليم عن بعد، والخطوات التى اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

واكدت النائبة، على اهمية التعليم عن بعد لتسهيل الامور للطلاب على ان يكون تحت اشراف هيئة من المدرسين المتخصصين بوزارة التربية التعليم، مشيرة الي ان هناك بعض العوائق التي تواجة الطلاب في التعليم عن البعد وهي ضعف كفاءة استخدام الانترنت والتكنولوجيا عند بعض الطلاب وفي بعض القري والنجوع التي تعاني من ضعف الاتصال بشبكة الانترنت.

واوضحت في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم باعلان شكل امتحانات الثانوية العامة والتعليم العالي خلال الاسبوعين القادمين، موكدة انه لا نية لالغاء التيرم الثاني وخاصة في سنوات التخرج وتحديد المصير ومن الممكن ان تؤدي الامتحانات اون لاين او تاخيرها الي نهاية يونيو اذا لزم الامر.

واكملت النائبة حديثها:" الافضل تعميم تلك المبادرات لمراجعة المناهج علي جميع محافظات الجمهورية "، لافتة الي أن التواصل مع اولياء الامور سيساعدهم في الاشراف علي الطلبة.

وطالبت "نصر" بتوفير الانترنت المجاني للطلاب في المحافظات الريفية واشراف متخصصين من وزارة التربية والتعليم علي مبادرات المراجعة لمساعدة الطلاب، مشددة علي الدور الذي تقوم به وزارتي التعليم للتخفيف عن الطلاب  من  تخفيف المناهج والحفاظ علي مجهوداتهم في ظل تلك الظروف.

يأتى ذلك بعد أن أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عن تدشين مبادرة لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا للتعليم عن بعد، والخطوات التى اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأوضح سليمان فضل العميرى أن المبادرة تأتى تحت رعاية محافظ مطروح، مدير التعليم العام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب، وتضم نخبة من المعلمين على صعيد المحافظة، وذلك فى إطار دعم المنظومة التعليمية والتيسير على أولياء الأمور.

من جانبه، قال سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات الوزارة والمحافظة فى الاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب فى المرحلة التعليمية.

وأضاف "النيلي" أن الهدف من المبادرة أيضا التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، ودعما لمنظومة التعليم عن بعد، ومنها للتجمعات لتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا.
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