شاهد.. سيدتان تتشاجران بعنف داخل متجر لشراء المنتجات

اشتبك أربعة أشخاص داخل مركز تجاري وسط ذعر المتسوقين الآخرين الذين حاولوا الحفاظ على بعد المسافات الاجتماعية خوفا من فيروس كورونا.





ووقعت المشاجرة في حوالي الساعة 2 مساءً في متجر شهير بالقرب من مدينة برمنجهام البريطانية، يوم الخميس.





تظهر اللقطات ، التي تم نشرها عبر الإنترنت ، امرأتين متشابكتين في شجار عنيف بينما تحاول امرأة أخرى الفصل بينهما قبل أن يتدخل رجل بعنف لفض الشجار.





ويبدأ الفيديو ، الذي صوره أحد المتسوقين، بظهور أمرأتين منحنيتين إلى الأمام وهما يسحبان شعر بعضهما البعض، في شجار عنيف لشراء المنتجات ليتدخل أحد المتواجدين لفض الاشتباك مرعب.