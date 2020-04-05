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منوعات

شاهد.. سيدتان تتشاجران بعنف داخل متجر لشراء المنتجات

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اشتبك أربعة أشخاص داخل مركز تجاري وسط ذعر المتسوقين الآخرين الذين حاولوا الحفاظ على بعد المسافات الاجتماعية خوفا من فيروس كورونا.


ووقعت المشاجرة في حوالي الساعة 2 مساءً في متجر شهير  بالقرب من مدينة برمنجهام البريطانية، يوم الخميس.


تظهر اللقطات ، التي تم نشرها عبر  الإنترنت ، امرأتين متشابكتين في شجار عنيف  بينما تحاول امرأة أخرى الفصل بينهما قبل أن يتدخل رجل بعنف لفض الشجار.


ويبدأ الفيديو ، الذي صوره أحد المتسوقين، بظهور أمرأتين منحنيتين إلى الأمام وهما يسحبان شعر بعضهما البعض، في شجار عنيف لشراء المنتجات ليتدخل أحد المتواجدين لفض الاشتباك مرعب.


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