جامعة السويس تنتج مستلزمات الوقاية الطبية

تفقد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة صباح اليوم الأحد الورش الإنتاجية بالجامعة التي تقوم بتصنيع مختلف المستلزمات الطبية من اقنعة الوجه ، وأغطية الرأس و جوانات العمليات وذلك لتوفيرها لأماكن الحجر الصحي بمحافظة السويس والمستشفيات المختلفة بإقليم الجامعة .





وذلك إيمانا من جامعة السويس بدورها المجتمعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إضطلاع الجامعات المصرية بدورها في خدمة المجتمع المحيط

وقد صرح الشرقاوي بأن الجامعة تحرص على إنتاج هذه المستلزمات الطبية من أجود الخامات وعلى أساس أفضل مستويات الجودة والإتقان ، كما أشاد بفريق العمل القائم على الإنتاج وثمن الدور العظيم الذي يقومون به لسرعة توفير كميات من هذه المنتجات تفي بحاجة المؤسسات الطبية في هذه الظروف .



