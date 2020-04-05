جامعة السويس تنتج مستلزمات الوقاية الطبية

تفقد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة صباح اليوم الأحد الورش الإنتاجية بالجامعة التي تقوم بتصنيع مختلف المستلزمات الطبية من اقنعة الوجه ، وأغطية الرأس و جوانات العمليات وذلك لتوفيرها لأماكن الحجر الصحي بمحافظة السويس والمستشفيات المختلفة بإقليم الجامعة .
وذلك إيمانا من جامعة السويس بدورها المجتمعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إضطلاع الجامعات المصرية بدورها في خدمة المجتمع المحيط
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وقد صرح الشرقاوي بأن الجامعة تحرص على إنتاج هذه المستلزمات الطبية من أجود الخامات وعلى أساس أفضل مستويات الجودة والإتقان ، كما أشاد بفريق العمل القائم على الإنتاج وثمن الدور العظيم الذي يقومون به لسرعة توفير كميات من هذه المنتجات تفي بحاجة المؤسسات الطبية في هذه الظروف .