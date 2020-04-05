مراجعة امتحانات الثانوية العامة أون لاين.. برلمانيون يطالبون بتعميم المبادرة على مستوى الجمهورية وتخفيف المناهج على الطلاب.. وتوصيل الإنترنت مجانا

برلماني يطالب بتوفير الإنترنت في القرى والنجوع لتيسير عملية التعليم عن بُعد

برلمانية تطالب بتخفيف المناهج الدراسية لطلاب الثانوية العامة لهذا السبب

برلمانية: لا نية لإلغاء امتحانات الترم الثاني بالجامعات





استمرارا لما قامت به وزارة التربية والتعليم من جهود لتسهيل عملية الامتحانات علي طلاب الثانوية العامة، أطلق عدد من أعضاء مجلس النواب، مبادرة لاستكمال هذه الجهود لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا للتعليم عن بعد، والخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.





وأعلن النائب سليمان فضل العميري، تدشين مبادرة لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا للتعليم عن بعد، والخطوات التى اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





وأوضح "العميرى"، أن المبادرة تأتى تحت رعاية محافظ مطروح، مدير التعليم العام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب، وتضم نخبة من المعلمين على صعيد المحافظة، فى إطار دعم المنظومة التعليمية والتيسير على أولياء الأمور.





فيما قال سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات الوزارة والمحافظة فى الاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب فى المرحلة التعليمية.





وأضاف "النيلي"، أن الهدف من المبادرة أيضا التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، ودعما لمنظومة التعليم عن بعد، ومنها للتجمعات لتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا.





كما أيد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مبادرة النائب سليمان فضل العميرى، لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد بمحافظة مطروح، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة لمواجة فيروس الكورونا خاصةً بعد إيقاف التعليم بالمدارس، مؤكدا أن أهمية إقامة المبادرات في جميع محافظات الجمهورية للطلاب بإشراف وزارة التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس وبالأخص القاهرة الكبرى والجيزة لزيادة أعداد الطلاب بهما.





وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن التعليم أون لاين إحدى وسائل التسهيل على الطلاب والحفاظ على مجهوداتهم والبعد عن استغلال الدروس الخصوصية بالسناتر التعليمية الخاصة، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في اتصال بالإنترنت في بعض القري والنجوع مما يعيق عملية التعليم عن بعد.





وطالب "كمال"، بإيجاد حلول لإيصال الإنترنت بالقري والنجوع ودعم الطلاب بالإنترنت المجاني لرفع العبء عن أولياء الأمور وتعاون الإدارات التعليمية لإقامة مبادرات التعليم أون لاين لمراجعة المناهج لطلاب الثانوية العامة.





وأكدت أيضا النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أهمية التعليم عن بعد لطلاب الثانوية العامة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها التعليم في مواجهة فيروس كورونا وإطلاق مبادرات مراجعة لطلاب الثانوية العامة بمحافظة مطروح، مشيرة إلى أن مجهودات وزار التربية والتعليم للحفاظ علي مجهوداتهم الطلاب والسنوات التعليمية والتخلص من استغلال أولياء الأمور.





وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر أولى الدول التي اهتمت بالتعليم ومجهودات الطلاب في العالم بعد تفشي فيروس الكورونا، مؤكدة أن توفير وزارة التربية والتعليم الأجهزة التكنولوجيا ومبادرتها في توصيل الانترنت المجاني للطلاب لاستكمال المسيرة التعليمية وبالأخص في القري والنجوع ومساعدة كافة أعضاء هيئة التدريس الطلاب لإيصال كافة المحاضرات التعليمية عبر الإنترنت لتكملة المناهج.





وطالبت "نصير" بإقامة مبادرات تعليمية لمراجعة المناهج لطلاب الثانوية العامة في باقي محافظات الجمهورية وتعاون الإدارات التعليمية لمساعدتهم وتخفيف المناهج الدراسية لمراعاة الحالة النفسية للطلاب في ظل الأوضاع الراهنة.





وأيدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مبادرة لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا للتعليم عن بعد، والخطوات التى اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.





واكدت النائبة اهمية التعليم عن بعد لتسهيل الامور للطلاب وان يكون تحت اشراف هيئة من المدرسين المتخصصين بوزارة التربية التعليم، مشيرة الي أن هناك بعض العوائق التي تواجة الطلاب في التعليم عن البعد وهي ضعف كفاءة استخدام الانترنت والتكنولوجيا عند بعض الطلاب وفي بعض القري والنجوع التي تعاني من ضعف الاتصال بشبكة الانترنت.





وأوضحت في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإعلان شكل امتحانات الثانوية العامة والتعليم العالي في خلال الاسبوعين القادمين حتي تحدد اوضاع انتشار فيروس الكورونا، مؤكدة أنه لا نية لإلغاء الترم الثاني وخاصة في سنوات التخرج وتحديد المصير ومن الممكن ان تؤدي الامتحانات اون لاين او تأخيرها إلى نهاية يونيو اذا لزم الامر.





وأكملت النائبة حديثها "الأفضل تعميم تلك المبادرات لمراجعة المناهج علي جميع محافظات الجمهورية"، لافتا إلى أن التواصل مع أولياء الأمور سيساعدهم في الإشراف علي الطلبة.



