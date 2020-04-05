خلال جولة تفقدية بـ 3 قرى.. محافظ المنيا يتابع التزام المواطنين بقرارات الحظر.. صور

واصل اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، جولاته المفاجئة على ثلاث قري تابعة لمركز المنيا، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والتفتيش على الصيدليات والتأكد من مدي التزام المواطنين خلال ساعات الحظر، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن القيادة السياسية باتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وتابع المحافظ، تطبيق قرارات الحظر بقري تله وطوه وادمو التابعين لمركز المنيا، حيث تم المرور على إحدى الصيدليات ووجه المحافظ بإرسال التفتيش الصيدلي لوجود مخالفات تتعلق بعدم وجود صيدلي مختص، بالإضافة لوجود نقص في المستحضرات الطبية والمطهرات.





كما وجه المحافظ بتحرير مخالفة لأحد المحلات للعمل أثناء ساعات الحظر، كما تابع المحافظ مع رئيس المدينه نسب تنفيذ الازالات للتعديات علي الاراضي موجها بالتصدي لجميع المخالفين وازاله التعديات في المهد ،كما تابع المحافظ اعمال الرش والتطهير بالقري.



