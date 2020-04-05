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بين الناس

رغم مناشدات الحكومة بالتطهير والتعقيم.. القمامة تهدد حياة مواطني بلبيس

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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رنا اشرف
رغم تحذيرات الحكومة المستمرة بالحفاظ على النظافة العامة والسعي المستمر بالتطهير وتعقيم الشوارع والحذر من فيروس كورونا الذي يهدد العالم، إلا أن بعض الأماكن تمتلئ بالقمامة دون اى اهتمام بخطورتها على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

فى مدينة بلبيس تعيش الأهالي حالة من القلق بسبب انتشار القمامة بها وتزداد يوما بعد يوم ولا يوجد حل ، بغض النظر عن انها تلوث بصرى ورائحتها، إلا أنها تؤثر على صحة المواطنين خاصة لوجودها بجانب منازل ومدارس اطفال.

اشتكى المواطنون أنهم يدفعون رسوم نظافة تضاف على فاتورة الكهرباء إلا أن مشكلة القمامة تتفاقم دون حل أو جدوى وعلى الرغم من التواصل مع المسؤولين، أكثر من مرة والوعود المستمرة بالحل، وحتى الآن مشاكل النظافة مازالت تمثل خطرا على حياة المواطن وخاصة الأطفال أو كبار السن التي تكون نسبة المناعة لديهم ضعيفة، خاصة أن القمامة تتجمع بشكل كبير حول المدارس الحكومية ومع خطر فيروس كورونا المستجد تتفاقم المشكلة بشكل كبير.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس .
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