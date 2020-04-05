نشأت الديهي لـ محمد ناصر: عندما يخرج العيب من أهله ميبقاش عيب

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للإخواني الإرهابي محمد ناصر، قال فيه "مال نشأت الديهي ومال سجون تركيا وما يحدث بها حتى يحذر من كارثة إنسانية بسجون تركية".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن محمد ناصر الوقح يتحدث عن مصر بشكل مهين، مخاطبا إياه "أنت راجل لا مؤاخذة، واللي بيشغلك واللي بيقبضك لا مؤاخذة، وأنت أقل من أن تتحدث عن مصر، وإن خرج العيب من أهل العيب ميبقاش عيب".





وعرض مقطع فيديو يظهر حالة التمرد التي قام بها المساجين داخل سجن في مدينة باطمان التركية، واشتعال النيران داخله، معقبًا "أنا بحذر من كارثة إنسانية داخل السجون التركية رغم أنف الإخوان ومحمد ناصر"، موضحا لمنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، أن "هذا ما يحدث بسجون تركيا".





كما أذاع مقطع فيديو لمطرب تركي يستخدم الفن للهجوم على مصر، وقال في أغنية "لا تقترب من تركيتي ارحل يا كورونا، ارحل من هنا لا تلمس مسلمًا ارحل يا كورونا، ارحل من هنا ارحل قليلًا لمصر.."، معقبًا "لهذا الحد يصل كرههم لمصر".



