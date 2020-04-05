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نشأت الديهي يدعو لاعبي كرة القدم والإعلاميين للتبرع بجزء من رواتبهم للقطاع الصحي

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:56 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة البريطانية تطالب بتحويل نصف رواتب لاعبي كرة القدم إلى القطاع الصحي.

وطالب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، الأندية الرياضية ولاعبي كرة القدم في مصر بأن يقتدوا بهم ويصدروا قرارا مماثلا، ويقوموا بالتبرع بجزء من رواتبهم للقطاع الصحي، مشددًا على أننا في أزمة عالمية وجائحة، ومن يفعل خيرا لن يضيع.

كما ناشد "الديهي"، الإعلاميين ومالكي الفضائيات التبرع بجزء من رواتبهم، معقبًا "تنازل عن جزء من حياتك العادية من أجل أن نعيش"، موضحًا أن الملياردير الأمريكي الشهير "بيل جيتس" أعلن التبرع بـ 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا؛ ليتم استخدام هذه الأموال في تعزيز جهود الكشف والعزل والعلاج، وتطوير اللقاحات. 

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