أسقف الشباب: نصلى من أجل تمام الشفاء للمصابين بـ"كورونا"

قال نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب إن الجميع يصلون إلى الله من أجل مواجهة تفشي وباء كورونا ونقول له: "كما شفيت الكثيرين عبر التاريخ بقوة لاهوتك أطرد هذا الفيروس من أجوائنا، وأعط تمام الشفاء للمصابين".





وتابع نيافة الأنبا موسى - عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ومن ذا الذى يقول فيكون والرب لم يأمر، أوامرك العليا يطيعها الانسان وكل الكائنات، وهذا الفيروس القاتل، لك كل المجد".





وأضاف أن "أحد المولود أعمى" يذكرنا بها الرجل الذى كان يستعطى على باب الهيكل، وهو أعمى من بطن أمه، وكيف استطاع رب المجد أن يفتح له عينيه ويعطيه فرحة الأبصار والرؤيا.





وأشار إلى أنه حينما أبصر أنطلق فرحا يبشر بالمخلص، هكذا نحن الآن ورغم أننا ولدنا بالخطية إلا أننا تجددنا بالمعمودية، ودشنا هيكلا للروح القدس بالميرون ونثبت في المسيح بالتناول.





وتابع قائلا: "والمريض منا يدعو قسوس الكنيسة فيدهنوه بزيت مسحة المرضى، فيشفى روحيا وجسديا، بحسب ما يشاء رب المجد، الطبيب الشافى".