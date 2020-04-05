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ثقافة

شاهد.. جولة افتراضية داخل الدير الأحمر في سوهاج

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء علي صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت زيارة افتراضية جديدة  لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج، كما ستطلق غدًا اثرا إسلاميا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة. 

الدير الأحمر 
يقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

 تعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبق منه سوى الكنيسة والحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

الكنيسة الرئيسية: هي عبارة عن  مساحة مستطيلة مقسمة إلى صحن يتكون من ثلاثة أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء. 

الحصن: يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التى تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياه.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات الافتراضية تأتي في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار  أول أمس مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لأحد المواقع أو المتاحف الأثرية، يوميا في تمام الساعة ٧ مساء.

لمشاهدة الجولة اضغط هنا

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