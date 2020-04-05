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مرأة

في دخلة الصيف .. استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:23 م
في دخلة الصيف ..
في دخلة الصيف .. استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس
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اسماء محمد

تعد فترة الصيف من أكثر أوقات السنة التى تزداد فيها حدة الشمس ويزداد تأثيرها على البشرة حيث تفقد رطوبتها وتزداد اسمرارا.

وذكر موقع " health" أن الطماطم من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في الوقاية أضرار الشمس على البشرة وتعد من أفضل الاقنعة التى تحمي من مشاكل الصيف مثل الاسمرار .

وتعد وصفة  الطماطم المهروسة مع زيت الزيتون من أقوى الماسكات الطبيعية التى تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.  

أكدت دراسة علمية حديثة أجريت م 2011 هذه الفوائد للطماطم وزيادة افراز الكولاجين وهو جزيء موجود في البشرة يعطي الجلد شكل الحيوية متماسك خالى من التجاعيد .

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