في دخلة الصيف .. استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس

تعد فترة الصيف من أكثر أوقات السنة التى تزداد فيها حدة الشمس ويزداد تأثيرها على البشرة حيث تفقد رطوبتها وتزداد اسمرارا.

وذكر موقع " health" أن الطماطم من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في الوقاية أضرار الشمس على البشرة وتعد من أفضل الاقنعة التى تحمي من مشاكل الصيف مثل الاسمرار .

وتعد وصفة الطماطم المهروسة مع زيت الزيتون من أقوى الماسكات الطبيعية التى تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

أكدت دراسة علمية حديثة أجريت م 2011 هذه الفوائد للطماطم وزيادة افراز الكولاجين وهو جزيء موجود في البشرة يعطي الجلد شكل الحيوية متماسك خالى من التجاعيد .