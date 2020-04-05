رشدي أباظة يكتب: «حمدين صباحي».. عودة العاطل!

قال الكاتب الذى يحمل اسم رشدى أباظة فى جريدة روزاليوسف إنه قبل عام ٢٠٠٥ كان فى زيارة لصديقه الراحل اللواء حمدى عبدالكريم بدعوة منه عندما كان مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بمقر وزارة الداخلية بلاظوغلى وكانت دعوته كريمة لاحتساء القهوة وتبادل أطراف الحديث ، عند دخوله مكتبه فوجىء بالزميل حمدين صباحى مما أثار دهشته.





وأضاف أباظة فى مقاله بعنوان « «حمدين صباحى».. عودة العاطل!» أن الفضول دفعه للسؤال عن سبب زيارة حمدين فكانت المفاجأة إنها ضمن لقاء دورى بطلب من وزير الداخلية ساعتها حبيب العادلى لتلقين حمدين تعليمات مكايدة اللواء صلاح سلامة الذى كان محافظًا لكفرا لشيخ وهو الغريم الأشهر لحبيب العادلى ومنافسه على منصب وزير الداخلية ، لقد كان حمدين أحد أهم أدوات حبيب وصولًا للحصول على مكافأة حفل زفاف كريمته سلمى بنادى الشرطة فى الجزيرة ، حمدين الآن يعانى آلاما نفسية سياسية لأنه لا يجد من يستخدمه.









وجاء نص المقال كالتالى: « قبل عام ٢٠٠٥ كنت فى زيارة لصديقى الراحل اللواء حمدى عبدالكريم بدعوة منه عندما كان مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بمقر وزارة الداخلية بلاظوغلى وكانت دعوته كريمة لاحتساء القهوة وتبادل أطراف الحديث ، عند دخولى مكتبه فوجئت بالزميل حمدين صباحى مما أثار دهشتى ، الفضول دفعنى للسؤال عن سبب زيارة حمدين فكانت المفاجأة إنها ضمن لقاء دورى بطلب من وزير الداخلية ساعتها حبيب العادلى لتلقين حمدين تعليمات مكايدة اللواء صلاح سلامة الذى كان محافظًا لكفرالشيخ وهو الغريم الأشهر لحبيب العادلى ومنافسه على منصب وزير الداخلية ، لقد كان حمدين أحد أهم أدوات حبيب وصولًا للحصول على مكافأة حفل زفاف كريمته سلمى بنادى الشرطة فى الجزيرة ، حمدين الآن يعانى آلاما نفسية سياسية لأنه لا يجد من يستخدمه.