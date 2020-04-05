"الأطباء" تخاطب رئيس الوزراء بمعاملة المصابين والمتوفين بالعدوى مثل شهداء ومصابي العمليات الحربية

خاطبت نقابة الأطباء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بمعاملة كل من يصاب او يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفي من الفريق الطبي بسبب العدوى .









وهناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم تم نقله لأسرته والبعض لقى ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته.



