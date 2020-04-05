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درع حصين لمصر .. أحمد موسى يكشف دور القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش المصري هو الدرع الحصين الذي يحمي الشعب المصري دائما وابدا؛ مرددا: «جيشنا العظيم يجعلنا دائما فخورين به ».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن القوات المسلحة تستغل وقت الحظر لتعقيم الشوارع الرئيسة مثل ميدان رمسيس والإسعاف ومحطات القطارات والمترو، مشيرا الى الأدوات والمعدات المستخدمة كلها صناعة القوات المسلحة.

وأكد موسى، أن الجيش العظيم عرض اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة التي يتم استخدامها في التعقيم، منوها أنه تم لأول مرة استخدام بوابات التعقيم ليمر منها المواطن ليعقم .

وأشار موسى، إلى أن بوابات التعقيم الكامل تصنيع كامل للقوات المسلحة، بهدف وضع البوابة على الأماكن العامة لمواجهة فيروس كوورنا. 
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