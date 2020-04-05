استمرار تعليق الطيران.. سياحة البرلمان: لا عودة قبل زوال الوباء

أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لمد تعليق رحلات الطيران، لاسيما وأن وضع انتشار فيروس كورونا لا يزال قائما.









وقال النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تعليق الطيران، وإن كان يمثل خسائر كبيرة من الناحية الاقتصادية، إلا أن مصلحة المواطن أهم في كل الحالات، وهي من تتحكم في المقام الأول في قرار عودة الطيران من عدمه.









وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، أن الأسبوع الجاري، ووفقا لحجم انتشار فيروس كورونا خلاله، سوف يتضح الأمر بالنسبة لعودة الحياة لطبيعتها، أم استمرار تعليق النشاط، منها رحلات الطيران.









وأشار النائب محمد عبده إلى خطورة استئناف رحلات الطيران دون التأكد من زوال فيروس كورونا، لأن معظم الحالات المتسببة في فيروس كورونا، كانت حالات قادمة من الخارج، مضيفا أنه بعد استقرار الأوضاع من الممكن أن تكون هناك عودة تدريجية لرحلات الطيران.









وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، صرح بأنه من المؤكد أن يتم مد حظر حركة الطيران مرة أخرى بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا واردة من الخارج، وكذلك مد تعليق الدراسة حماية لصحة أبنائنا الطلاب.







