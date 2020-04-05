AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

استمرار تعليق الطيران.. سياحة البرلمان: لا عودة قبل زوال الوباء

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:38 م
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لمد تعليق رحلات الطيران، لاسيما وأن وضع انتشار فيروس كورونا لا يزال قائما.


وقال النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تعليق الطيران، وإن كان يمثل خسائر كبيرة من الناحية الاقتصادية، إلا أن مصلحة المواطن أهم في كل الحالات، وهي من تتحكم في المقام الأول في قرار عودة الطيران من عدمه.


وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، أن الأسبوع الجاري، ووفقا لحجم انتشار فيروس كورونا خلاله، سوف يتضح الأمر بالنسبة لعودة الحياة لطبيعتها، أم استمرار تعليق النشاط، منها رحلات الطيران.


وأشار النائب محمد عبده إلى خطورة استئناف رحلات الطيران دون التأكد من زوال فيروس كورونا، لأن معظم الحالات المتسببة في فيروس كورونا، كانت حالات قادمة من الخارج، مضيفا أنه بعد استقرار الأوضاع من الممكن أن تكون هناك عودة تدريجية لرحلات الطيران.


وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، صرح بأنه من المؤكد أن يتم مد حظر حركة الطيران مرة أخرى بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا واردة من الخارج، وكذلك مد تعليق الدراسة حماية لصحة أبنائنا الطلاب.


وأضاف «هيكل» أنه من المتوقع أن يكون هناك مد حظر حركة المواطنين، ولكن سيكون بعد اجتماع لجنة التعامل مع أزمة كورونا في الحكومة، منوها الى أنه ينبغي علينا أن نكون على حذر شديد في الفترة المقبلة ونتبع الإجراءات الوقائية والمكوث في البيت قدر الإمكان بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني عن تعليق رحلات الطيران بسبب كورونا: صحة المواطنين أهم

وزير الطيران يكشف عن رحلات لا يشملها قرار التعليق

48 ساعة طوارئ.. سيناريوهات ما قبل تعليق الرحلات للمطارات المصرية

بسبب فيروس كورونا.. 48 ساعة طوارئ بالمطار.. سيناريوهات ما قبل تعليق الرحلات المصرية.. ووزير الطيران يعلن تقديم التسهيلات لسفر وعودة المصريين

بعد تعليق رحلات الطيران بسبب كورونا.. سياحة النواب توضح موقف الأجانب العالقين.. وتؤكد: استخدام الطيران العارض وارد.. وصحة المصريين أهم

بعد ساعات .. أبراج المراقبة الجوية تطلق صافرة تعليق الطيران بمصر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

بالتكات الصعيدية.. طريقة عمل طبق الشلولو للحماية من كورونا

مصير القطبين.. الكاف يزف بشرى سارة للأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا

سيدة خمسينية تضرب ممرضة وتبصق في وجه الأمن خلال مشاجرة بمستشفى .. وهذا جزاؤها

فى أحدث ظهور لها .. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. سيدتان تتشاجران بعنف داخل متجر لشراء المنتجات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر .. نرمين الفقي تبهر الجمهور بإطلالة الشاطئ

مين الأحلي.. هنا الزاهد ورشا المهدي بنفس البلوزة.. شاهد

بـ ظهر مكشوف.. كارولين عزمي تتألق بفستان ساحر من الشراشيب