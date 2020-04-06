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اقتصاد

وزير الطاقة الإماراتي: أزمة اسعار النفط لا تقتصر على دول "أوبك+"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:00 ص
أزمة اسعار النفط
أزمة اسعار النفط
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وكالات
قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي؛ إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم، ما يسهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط.

ووصف المزروعي ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بالدور الإيجابي والمحوري، مؤكدًا أن الإمارات العربية المتحدة تساند مقترح المملكة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.
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