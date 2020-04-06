الجزائر تدعو منتجي النفط إلى اتفاق شامل وفوري لخفض الإنتاج

قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن الوزير محمد عرقاب دعا منتجي النفط اليوم إلى التوصل لاتفاق واسع وشامل وفوري لخفض الإنتاج خلال اجتماع مزمع يوم الخميس القادم.





وقال في تصريح أورده بيان للوزارة إن ”الجزائر التي تترأس مؤتمر منظمة أوبك توجه نداء لجميع منتجي النفط لاغتنام فرصة الاجتماع المنتظر عقده في 9 أبريل لتغليب روح المسؤولية والتوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط يكون شاملا وواسع النطاق وفوريا“.





قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي؛ إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم، مما يسهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط.





ووصف المزروعي ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بالدور الإيجابي والمحوري، مؤكدًا أن الإمارات العربية المتحدة تساند مقترح المملكة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.