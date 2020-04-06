AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الجزائر تدعو منتجي النفط إلى اتفاق شامل وفوري لخفض الإنتاج

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:01 ص
منتجي النفط
منتجي النفط
Advertisements
وكالات
قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن الوزير محمد عرقاب دعا منتجي النفط اليوم إلى التوصل لاتفاق واسع وشامل وفوري لخفض الإنتاج خلال اجتماع مزمع يوم الخميس القادم.

وقال في تصريح أورده بيان للوزارة إن ”الجزائر التي تترأس مؤتمر منظمة أوبك توجه نداء لجميع منتجي النفط لاغتنام فرصة الاجتماع المنتظر عقده في 9 أبريل لتغليب روح المسؤولية والتوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط يكون شاملا وواسع النطاق وفوريا“.

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي؛ إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم، مما يسهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط.

ووصف المزروعي ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بالدور الإيجابي والمحوري، مؤكدًا أن الإمارات العربية المتحدة تساند مقترح المملكة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا السبب.. انخفاض في إنتاج النفط عالميًا حتى هذا التاريخ

حتى نهاية 2020.. أوبك+ توصي بتخفيض إنتاج النفط بسبب كورونا

بسبب كورونا.. الاجتماع الوزراي لـ أوبك يناقش تخفيض إنتاج البترول اليوم

الإمارات: هناك حاجة لإبرام اتفاق جديد لدعم سوق نفط متوازنة

انشقاق دول أوبك يتسع مع فشل المنظمة في تحديد موعد محادثات طارئة

كيف تفاعلت أسعار النفط مع دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لـ"أوبك"؟

ترشيحاتنا

انتحار أمين شرطة بـ مطار الأقصر الدولي

عداد كورونا في مصر.. 1173 إصابة و78 حالة وفاة.. وشفاء 247 مصابا

بعد انتشاره في البيوت.. هل ينقل الذباب والصراصير فيروس كورونا ؟

هجوم شرس على هالة سرحان لهذا السبب.. تفاصيل

الإسكان تطرح 60 ألف شقة لمحدودى الدخل.. تعرف على التفاصيل

وزير التعليم يكشف تفاصيل وخطوات أداء المشروع البحثي بديل الامتحان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة