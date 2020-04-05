عبيد للبيع.. قصة مملكة أفريقية تربحت من بيع أسرى الحروب

الدفاع عن النفس كان ضمن أولويات القارة السمراء فى العصور القديمة، فكانت على استعداد كامل لأى عدو يسعى للنيل من شعوبها، هذه النظرية تنطبق تماما على مملكة داهومي فى بنين.





بنين أو "مملكة داهومى" سعت منذ القدم بثقافتها وعاداتها وتقاليدها إلى تحضير جندى قادر على حماية مملكته، وعليه دربت الصبية الصغار ليصبحوا جنودًا وعلمتهم التقاليد العسكرية للملكة حتى ينضموا للقوة البحرية عندما يبلغوا العمر المناسب.





هكذا كان الجانب العسكري لدى المملكة هو عمود الخيمة وعليه فإن التركيز على الجانب العسكري والنجاحات التي حققتها المملكة، جعلت الأوروبيين يلقبونها ب "سبارتا السوداء" في القرن التاسع عشر.





امتلكت داهومي ثقافة عسكرية هدفت إلى تأمين وتوسيع حدود المملكة الصغيرة وعاصمتها أبومي الحالية وهكذا تشكلت مملكة داهومي من مزيج من الجماعات العرقية في سهل أبومي.





ولكن سلكت تلك المملكة فى القدم مسارا هيئ لها أنه المسار الأسرع للحصول على المال، لذلك باع ملوك داهومي أسراهم رقيقًا للأوروبيين، حتى وصلت مكاسب ملوك داهومي منذ 1750 تقريبًا نحو 250,000 جنيه استرليني سنويًا جراء تجارة العبيد.





فدائما يأتى المرء بما نهى عنه الأخرين فقادة داهومي ظهروا فى البداية معارضين لتجارة العبيد، إلا أنها ازدهرت في منطقة داهومي لما يقرب من ثلاث مائة سنة (بدءا من عام 1472 باتفاق تجارة مع التجار البرتغاليين)، مما أعطى المنطقة تسمية "ساحل الرقيق"، ولكن تلك التجارة المربحة انخفضت كثيرا إلى أن انقرضت وخاصة بعد حظر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي من قبل بريطانيا وغيرها البلدان، حيث استمر هذا التراجع حتى عام 1885، عندما غادرت آخر سفينة عبيد برتغالية ساحل جمهورية بنين الحالية.





بحلول منتصف القرن التاسع عشر، بدأت داهومي تفقد مكانتها كقوة إقليمية، وهذا ما مكن الفرنسيين من السيطرة على المنطقة في 1892. في عام 1899، ضم الفرنسيون الأرض التي تعرف باسم داهومي الفرنسية إلى مستعمرة غرب أفريقيا الفرنسية، ولكن في عام 1958، منحت فرنسا الاستقلال لجمهورية داهومي والاستقلال التام اعتبارا من 1 أغسطس 1960.





يذكر أن جمهورية بنين هي دولة تقع في غرب أفريقيا تحدها من الغرب توغو ومن الشرق نيجيريا ومن الشمال فبوركينا فاسو والنيجر. أما من الجنوب فتطل على خليج بنين، حيث تقع غالبية السكان. عاصمة بنين هي بورتو نوفو، لكن مقر الحكومة يقع في كوتونو أكبر مدينة في البلاد.



